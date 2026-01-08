\u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f1\u06f8 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u06f5\u06f2\u06f3 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u00a0\n\n\n