مجید قیصری ، عضو هیئت علمی و دبیر جایزه جلال، در مراسم اختتامیه این مراسم گفت: بخش‌های مختلف جایزه ادبی جلال آل احمد نکاتی داشت که پیش از اهدای جایزه این مشکلات را مطرح می‌کنیم تا این جایزه ارتقا پیدا کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما دبیر جایزه جلال گفت: ارزیابی بخش مستند نگاری، این بخش در جایزه بیش از هر بخش دیگر آینه نسبت ما با واقعیت است. این بخش، در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته که نشانه توجه نویسندگان به سفرنامه و تاریخ شفاهی داشته است.

وی افزود: این رشد کمی به رشد کیفی منجر نشده است و در برخی سطوح عقب گرد داشته است. این آثار نماینده رویکردی متفاوت است. از تاریخ شفاهی تا ناداستان‌هایی از تجربه فردی که در نهایت وجه مشترک این آثار تلاش آگاهانه برای نزدیک شدن به واقعیت است. برخی از آسیب‌ها عبارت بودند از؛ مخدوش شدن مرز مستند و خیال، ضعف در روش مندی، ابهام در صداقت روایی، نبود شفافیت و امکان سنجش پذیری که امیدواریم زمینه ساز ارتقای کیفی آثار باشیم.

مجید قیصری گفت: بخش نقد ادبی هم، هیئت داوری کتابی را برگزیده نکرد. دلایل این امر هم یا ترجمه بودن این کتاب‌ها، نداشتن تحلیل منتقدان ، نداشتن ساختار کتاب و شبه مقاله بودن، استفاده از الگو‌های غربی و غفلت از ادبیات بومی، ضعف ویرایش و فقدان پژوهش بودند.

دبیر علمی این جایزه گفت: بخش داستان کوتاه، اما با رشد چشمگیر نویسندگان همراه بود. حضور زنان داستان نویس و اختصاص پنجاه درصدی داستان‌ها به بانوان نویسنده از جمله مزیت‌های این بخش بود. به همین دلیل، انتخاب دو اثر از میان ۹۶ اثر بسیار دشوار بود.

قیصری گفت: هیئت علمی در این دوره تصمیم گرفت، جایزه رمان را به صورت مستقل از میان نویسندگان نو قلم و با تجربه ارزیابی کند. ملاک‌های انتخاب هم، پیرنگ، منطق روایی و توانایی نویسنده، کارآمدی عناصر داستان، زاویه دید، مکان و زمان که این عناصر در خدمت پیش برد پیرنگ بوده است. به روز بودن مسئله محوری و دغدغه مندی اثر جامعه معاصر و میزان توفیق اثر در بازنمایی مختصات ادبیات داستانی از جمله این معیار‌ها بوده است.

جایزه جلال آل احمد داوری خود را از ماه‌ها پیش آغاز کرد و با بررسی بیش از سه هزار اثر کلید خورد.

نامزد‌های جایزه هفته گذشته در خانه کتاب و ادبیات ایران معرفی شدند.