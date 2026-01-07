به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه آغاز شد.

مختار احمدی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه مشمولین می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها اقدام به خرید کالا‌های خود از یارانه یک میلیون تومانی این ماه نمایند افزود: همچنین دهک‌های یک تا ۳سوم غیر حمایتی از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌های چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸دی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح جدید کالابرگ با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذیربط اجرا می‌شود گفت: در این دوره، اعتبار چهار ماهه به‌صورت یک جا (هر نفر ۴ میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار می‌تواند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.

احمدی افزود: با این یارانه ۱۲ قلم کلا شامل، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر قابل خرید است.

احمدی کالابرگ کنونی را شامل هه دهک‌ها دانست و گفت: هم استانی‌هایی که جز این گروه‌ها و دهک‌ها نیستند از روز شنبه ۲۰دی‌ماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند.