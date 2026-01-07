پخش زنده
خرید کالابرگی مشمولین دهکهای اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی با یارانه یک میلیون تومانی از امروز چهارشنبه ۱۷ دی آغاز شد.
مختار احمدی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه مشمولین میتوانند با مراجعه به فروشگاهها اقدام به خرید کالاهای خود از یارانه یک میلیون تومانی این ماه نمایند افزود: همچنین دهکهای یک تا ۳سوم غیر حمایتی از جمعه ۱۹ دی ماه، دهکهای چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸دی میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند و در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طرح جدید کالابرگ با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط اجرا میشود گفت: در این دوره، اعتبار چهار ماهه بهصورت یک جا (هر نفر ۴ میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار میتواند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.
احمدی افزود: با این یارانه ۱۲ قلم کلا شامل، مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر قابل خرید است.
احمدی کالابرگ کنونی را شامل هه دهکها دانست و گفت: هم استانیهایی که جز این گروهها و دهکها نیستند از روز شنبه ۲۰دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز میتوانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند.