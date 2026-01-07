پخش زنده
رئیس کل دادگستری فارس گفت: ۲۸۰ زندانی از ابتدای امسال تاکنون با صلح و سازش آزاد و ۳۰ پرونده قصاص ، صالحه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب در تشریح آخرین آمار فعالیت شوراهای حل اختلاف و فرآیندهای صلح و سازش در مجموعه قضائی استان ادامه داد: آذر امسال، ۹ هزار و ۸۹۱ پرونده با توافق طرفین به سرانجام رسیده است که این رقم معادل ۵۵ درصد از کل پروندههای قابل مصالحه در این بازه زمانی است.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: توسعه سازوکارهای صلح و سازش نه تنها به تسریع رسیدگی به پروندهها کمک میکند، بلکه باعث کاهش تنشهای اجتماعی، بازگشت آرامش به خانوادهها و افزایش سرمایه اجتماعی میشود.
وی تاکید کرد: این رویکرد با جدیت در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد.