به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، خبرگزاری سانا اعلام كرد، ارتش سوریه به حملات قسد به اطراف این دو منطقه پاسخ می‌دهد. سازمان پدافندغیرعامل نیز گزارش داد همزمان با ادامه حملات هوایی قسد به مناطق مسکونی، خانواده‌ها را از مناطقی از شهر حلب منتقل کردیم. شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر نیز در خبری فوری به نقل از سانا گزارش داد مهاجرت غیرنظامیان از مناطق الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب به علت تشدید حملات قسد و هدف قرار دادن مناطق مسکونی ادامه دارد.

تخلیه ۸۵۰ غیرنظامی ساکن حلب

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد پدافند غیرعامل سوریه اعلام کرد هشتصد و پنجاه غیرنظامی ساکن مناطق العوارض و خیابان الزهور شهر حلب تخلیه شدند.

قسد پهپاد ارتش سوریه را سرنگون کرد

شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد نظامیان قسد اعلام کردند پهپاد ارتش سوریه را نزدیک میدان الشبحان شهر حلب در شمال سوریه سرنگون کردند.

ارتش سوریه پهپاد قسد را سرنگون کرد

شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر به نقل از شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد ارتش سوریه پهپاد قسد را در حین تلاش برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در نواحی اطراف مناطق الاشرفیه و الشیخ مقصود حلب سرنگون کرد.

فرار گروهی زندانیان زندان قسد

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد منبع امنیتی سوری در مصاحبه با این شبکه گفت زندانیان زندان الشقیف متعلق به قسد پس از فرار گروهی وارد مناطق امن حلب شدند.

هشدار قسد براي گسترش درگيري

استقرار نظامی دولت در اطراف حلب به احتمال وقوع جنگ گسترده هشدار می‌دهد

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد قسد اعلام کرد استقرار هشتاد خودروی نظامی دولت سوریه را در اطراف مناطق الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب رصد کرده‌ایم. استقرار نظامی دولت در اطراف این دو منطقه یک نشانه تهدید است که به تشدید اوضاع و احتمال وقوع جنگ گسترده هشدار می‌دهد. نیرو‌های دولت سوریه با تانک و پهپاد به حمله به مناطق الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب ادامه می‌دهند.

افزایش شمار غیرنظامیان کشته شده به ۷ نفر

شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر در خبری فوری گزارش داد قسد اعلام کرد شمار غیرنظامیانی که در حمله هوایی گروه‌های وابسته به دولت دمشق در مناطق الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب کشته شدند، به هفت نفر افزایش یافت. این دو منطقه همچنان تحت محاصره است و این محاصره اوضاع انسانی را وخیم می‌کند و جان هزاران غیرنظامی را به خطر می‌اندازد.

ارتش سوریه: قسد مسبب کشتار غیرنظامیان است

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد مسئول هیئت عملیات ارتش سوریه در مصاحبه با این شبکه گفت: قسد مسبب تشدید تنش‌ها در چندین منطقه حلب و کشتار غیرنظامیان است.

آمار غیرقطعی: ۷ کشته و ۵۲ زخمی در حملات دولت سوریه به حلب

شبکه تلویزیونی آرتی عربی در خبری فوری گزارش داد قسد اعلام کرد آمار غیرقطعی حمله هوایی نیرو‌های دولتی به مناطق الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب حاکی از کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن پنجاه و دو نفر است.

دو منطقه حلب سوریه منطقه نظامی بسته اعلام شد

شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد: ارتش سوریه محله‌های الشیخ مقصود و الأشرفیه در شهر حلب را منطقه نظامی بسته اعلام کرد. منابع سوری اعلام کردند قسد (نیرو‌های دموکراتیک سوریه) مانع از خروج ساکنان از این دو محله به سوی گذرگاه‌های امن می‌شود.

تشدید درگیری‌ها در حلب سوریه

شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از یک منبع دولتی در سوریه گزارش داد: ارتش سوریه در حال آماده‌سازی برای آغاز یک عملیات نظامی محدود در حلب در پاسخ به حملات مداوم نیرو‌های سوریه دموکراتیک (قسد) است. ارتش عملیات خود را مطابق با حقوق بین‌الملل با تخلیه غیرنظامیان و هدف قرار دادن گروه‌های مسلح اجرا خواهد کرد. این عملیات نظامی به درخواست ساکنان حلب انجام می‌شود. خبرنگار الجزیره هم گفت: هدف از این عملیات، توقف بمباران، تیراندازی، حملات پهپادی و بازگرداندن امنیت و ثبات است. حملات قسد به حلب در ماه گذشته منجر به کشته شدن بیش از ۲۰ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر شده است. در این حملات همچنین ۲۵ نظامی کشته شده‌اند. درگیری‌ها در جاده الکاستیلو و میدان اللیرمون در شمال حلب متمرکز است. حداقل ۱۰ گلوله خمپاره هم به نزدیکی محله الاشرفیه در حلب اصابت کرد. منابع خبری از تشدید درگیری‌ها و گلوله باران در اطراف محله‌های الاشرفیه و شیخ مقصود با آغاز اجرای منع آمد و شد، خبر دادند.

حملات نیرو‌های دمشق را خنثی کردیم

شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد: قسد (نیرو‌های سوریه دموکراتیک) اعلام کرد نیرو‌های دولت دمشق با استفاده از سلاح‌های سنگین به محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب حمله کرده‌اند. نیرو‌های امنیتی ما در حال مقاومت شدید برای دفع حمله و حفاظت از محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب هستند. ما اولین تلاش نیرو‌های دولتی برای نفوذ به تپه الکاستیلو در حلب را خنثی کردیم.

تداوم خروج اهالی از دو محله در حلب در پی درگیری بین قسد و ارتش سوریه

شبکه المیادین با انتشار تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد: خروج اهالی از محلات شیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب از طریق گذرگاه انسانی در خیابان الزهور به سمت محله السریان ادامه دارد.

تصاویری از آوارگی صد‌ها خانواده از محلات شیخ مقصود و الاشرفیه حلب

خبرگزاری رووداو تصاویر از آوارگی صد‌ها خانواده از محلات شیخ مقصود و الاشرفیه حلب پیش از پایان مهلت در ساعت ۳ بعد از ظهر امروز منتشر کرد.