به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه این انقلاب و مردم، عمیقاً مدیون ایثار و فداکاری جانبازان هستند، گفت: خدمت به جانبازان نباید فصلی و مقطعی باشد و مسئولان باید همواره خود را در خدمت این عزیزان بدانند.

رضا رحمانی ظهر امروز در نشست صمیمی با جانبازان سرافراز به‌ویژه جانبازان قطع نخاع هشت سال دفاع مقدس، افزود: احساس خستگی زمانی به سراغ انسان می‌آید که می‌بیند هنوز نتوانسته‌ایم زمینه شایسته‌ای برای خدمت به جانبازان فراهم کنیم.

وی همچنین با قدردانی ویژه از خانواده‌های جانبازان، خاطرنشان کرد: پدران، مادران، همسران و فرزندان جانبازان مجاهدان واقعی و زحمات آنان بسیار ارزشمند بوده و بهترین پاداش این مسیر نیز رضایت الهی است.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با اعلام اینکه ما زیر سایه شهدا و جانبازان، شب و روز برای خدمت نمی‌شناسیم، افزود: توصیه‌ها و نصیحت‌های خانواده‌های شهدا و جانبازان چراغ راه مدیران در خدمت صادقانه به مردم است.

رحمانی در پایان از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد جهت واردات ویلچر و اقلام مورد نیاز جانبازان، اختصاص آمبولانس ویژه توسط دانشگاه علوم پزشکی، دعوت از نمایندگان جانبازان در کمیته مناسب‌سازی و بررسی ایجاد آسایشگاه و سفر‌های زیارتی برای جانبازان و خانواده‌های آنان با همکاری بنیاد شهید خبر داده و اضافه کرد: منابع مالی این اقدامات تأمین و با جدیت پیگیری خواهد شد.