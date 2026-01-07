پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با جمعی از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس و خانوادههای معزز آنان، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست صمیمی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با جمعی از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس و خانوادههای معزز آنان، ظهر امروز در ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگریهای رزمندگان و جانبازان، از مجاهدتها و فداکاریهای آنان در دوران دفاع مقدس قدردانی کرده و جانبازان را سرمایههای ارزشمند نظام و انقلاب اسلامی دانست.
همچنین تعدادی از جانبازان حاضر به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات خود پرداخته و استاندار آذربایجانغربی نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به مسائل مطرحشده صادر کرد.