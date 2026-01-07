فرمانده انتظامی سیاهکل از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، توقیف ۱۷ خودرو سواری و ۵ موتورسیکلت به دلیل تخلف رانندگان و راکبان آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان سیاهکل، از ابتدای دماه تاکنون، ماموران راهنمایی و رانندگی ۱۷ خودروی سواری و ۵ موتور سیکلت را به دلیل تخلف توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف برخورد قاطع با رانندگانی که با رعایت نکردن قانون موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد حواث احتمالی در شهرستان سیاهکل می‌شوند اجرا شده است، افزود: نداشتن پلاک، حرکات نمایشی، نصب ابزار و قطعات غیرمجاز، تغییر وضعیت نامتعارف وسیله نقلیه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نداشتن مدارک قانونی از جمله تخلفات صاحبان این وسایل نقلیه بود.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با تاکید بر تداوم اجرای چنین طرح‌هایی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مشکوک در خیابان‌ها و معابر، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰، به پلیس اطلاع دهند.