به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیزدهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آب‌های آرام بانوان و آقایان رده سنی بزرگسالان با هدف حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۱۳ قایقران از فردا ۱۸ دی در بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

این اردوی زمستانی که تا ۶ بهمن ادامه دارد، با هدف ارتقای توان بدنی ورزشکاران در ارتفاع انجام خواهد شد.

سرگی بوزوگلی، آرش بصارت‌دار، ایمان پورعزیز کادر مربیان، نادیه تالانک کمک مربی و محمد بهاءلو رئیس هیئت قایقرانی استان چهارمحال و بختیاری سرپرست این اردو هستند.

تانیا کارگرپور از گیلان، کیانا کمال‌زاده از هرمزگان و مریم آقایی و ترنم اکبرآبادی از تهران در بخش کایاک بانوان، هیوا افضلی از کرمانشاه و مائده شورگشتی از تهران در کانوی بانوان، علی آقامیرزایی، پیمان قویدل، عباس حسینی، ابوالفضل جنتی و داریوش محمدی از گیلان و محمد میرزایی از تهران در بخش کایاک آقایان و محمدنبی رضایی در بخش کانوی آقایان ورزشکاران حاضر در این اردو هستند.