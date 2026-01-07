به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران قضایی و ادارات تابعه به مناسبت میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی بابیش از ۷۰ نفر از هموطنان مسیحی ملاقات کرد.

عتباتی و مدیران همراه در این دیدار‌های چهره به چهره که در سالن اجتماعات کلیسای حضرت مریم ارومیه برگزار شد ضمن رسیدگی به درخواست‌های مراجعین در مورد هر یک دستورات لازم را صادر نمودند.

عتباتی در حاشیه این دیدار گفت: امروز به مناسبت میلاد پر برکت حضرت مسیح و سال نو میلادی با اطلاع رسانی قبلی فرصتی شد که به همراه جمعی از مدیران قضایی و ادارات تابعه در خدمت هموطنان مسیحی در سالن اجتماعات کلیسای حضرت مریم ارومیه باشیم و ملاقات ویژه‌ای را به مناسبت این ایام برگزار کنیم.

رئیس کل دادگستری استان در مورد این ملاقات اظهار داشت: مراجعات عمدتاً در حوزه مباحث حقوقی و قضایی بود و بعضی درخواست‌ها در ارتباط با سایر ادرات و مجموعه‌های خدمت رسان بود که به تناسب دستورات قضایی خوبی صادر شد.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست معظم قوه قضائیه دیدار‌های مردمی خصوصاً به این شکل را در طول سال در دستور کار دارد و مدیران قضایی بدون واسطه در خدمت مردم خواهند بود.

در ابتدای این مراسم عماد جرجیس خوشابه اسقف اعظم کلیسای آشور، کلدانی و کاتولیک ایران ضمن دیدار با رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان با اهدای هدیه‌ای معنوی از تلاش‌های موثر و سازنده مدیریت دادگستری استان تقدیر و تشکر نمود.