مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران از تخصیص بیش از ۱۶۰ هزار تن قیر به محلات هدف بازآفرینی شهری در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این سهمیه بهصورت هدفمند صرف بهسازی و آسفالت معابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رافع ناصریفر از تخصیص بیش از ۱۶۰ هزار و ۳۲۵ تن قیر به شهرهای دارای محدوده مصوب بازآفرینی شهری طی دو سال گذشته خبر داد.
وی گفت: این میزان قیر از طریق صدها حواله به شهرهای مشمول برنامههای بازآفرینی اختصاص یافته است.
ناصریفر با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۲ افزود: در این سال ۸۶ هزار و ۱۱۴ تن قیر از طریق ۴۲۴ حواله توزیع شد.
به گفته وی، این میزان قیر در ۳۱۱ شهر دارای محدوده هدف بازآفرینی شهری مصرف شده است.
مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نیز ۷۴ هزار و ۲۱۱ تن قیر تخصیص یافت.
وی افزود: این میزان از طریق ۳۲۱ حواله در اختیار ۲۶۰ شهر قرار گرفت.
ناصریفر تأکید کرد: تمرکز شرکت بر هدایت سهمیه قیر به پروژههای واقعی و قابل اجرا بوده است.
وی هدف از این اقدام را بهسازی معابر و ارتقای زیرساختهای شهری عنوان کرد.
مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: این اقدامات به بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافتهای ناکارآمد کمک کرده است.
وی تصریح کرد: عبور سهمیه قیر از مرحله تخصیص به اجرا، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد بازآفرینی شهری محسوب میشود.