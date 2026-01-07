وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند برای اطلاع از شهر‌های دارای ظرفیت جدید ثبت‌نام، به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امکان استعلام ثبت‌نام جدید طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دارای ظرفیت از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن فراهم شده است.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی از آخرین ظرفیت‌های ثبت‌نام مطلع شوند.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، این سامانه به نشانی saman.mrud.ir در دسترس متقاضیان قرار دارد.

کاربران با ورود به بخش مسکن و انتخاب گزینه نهضت ملی مسکن می‌توانند اطلاعات مربوط را مشاهده کنند.

در بخش «تما» شهرهای دارای امکان ثبت‌نام جدید اعلام شده است.

بر اساس اعلام مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام جدید در ۴۱ شهر کشور فعال شده است.

این شهرها دارای زمین آماده‌سازی‌شده و قابلیت تأمین خدمات زیربنایی هستند.

فرآیند شناسایی شهرهای واجد شرایط همچنان ادامه دارد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است در صورت فراهم بودن شرایط، ثبت‌نام در شهرهای جدید نیز بازگشایی می‌شود.

اطلاعات تکمیلی از طریق سامانه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.