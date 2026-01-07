دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی در هفته نخست جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی از گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه (۱۷ دی) در ورزشگاه الشباب شهر ریاض عربستان سعودی به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ایران با ترکیب محمد خلیفه، مسعود محبی (۸۳ - دانیال ایری)، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، محمد جواد حسین‌نژاد (۶۲ - محمدحسین صادقی)، مهدی گودرزی (۷۱ - فرهان جعفری)، عباس حبیبی (۶۲ - امیرمحمد رزاقی‌نیا)، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور (۷۱ - محمد عسکری) به میدان رفت.

شاگردان امیدرضا روانخواه ساعت ۱۷:۳۰ شنبه ۲۰ دی در دومین مسابقه در ورزشگاه ملک فیصل بن فهد ریاض به مصاف ازبکستان می‌روند. سومین بازی تیم ایران نیز ساعت ۱۵ سه شنبه ۲۳ دی برابر لبنان برگزار می‌شود.