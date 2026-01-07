­نمایشگاه فرش، تابلوفرش دستباف و لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کاسپین زنجان افتتاح شد و تا ۲۰ دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سیدرضا قندیلی در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: این رویداد با هدف ارائه آخرین تولیدات واحد‌های تولیدی، تبادل دانش و اطلاعات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد نمایندگی‌های جدید در استان، فراهم‌سازی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان تولیدکنندگان و مردم، شناخت بهتر سلایق و نیاز‌های بازار و همچنین ایجاد فضای رقابتی برای افزایش حق انتخاب مصرف‌کنندگان برگزار شده است.

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان افزود: نمایشگاه لوازم خانگی زنجان مخاطبان گسترده‌ای از جمله اتحادیه‌ها، بازاریان، خانواده‌ها و عموم مردم را به خود جذب کرده و با حمایت نهاد‌های مرتبط همچون سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، شهرک‌های صنعتی، سازمان فرهنگ و ارشاد و سازمان سیما و منظر شهری برگزار می‌شود.

او گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های تولیدی استان و توسعه بازار‌های داخلی به شمار می‌رود.

قندیلی اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور ۳۰ واحد تولیدی و به همت یک شرکت بخش خصوصی که از سال ۱۴۰۰ در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی فعالیت دارد، شکل گرفته و امسال نیز با حضور گسترده تولیدکنندگان از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، شهرکرد و خراسان رضوی در فضایی به وسعت سه هزار مترمربع برپا شده است.

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان افزود: در این نمایشگاه گروه‌های کالایی متنوعی شامل لوازم خانگی، چرخ خیاطی، لوازم ریز آشپزخانه، فرش و تابلوفرش دستبافت، لوستر و چراغ‌های تزئینی، کالای خواب، سرویس خواب و مبلمان عرضه می‌شود.

او خاطرنشان کرد: نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی از ۱۶ تا ۲۰ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی زنجان (کاسپین) دایر است.