رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ ثبتنام و انتخاب رشتههای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری - نوبت بهمن ماه سال ۱۴۰۴ - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: ثبتنام و انتخاب رشتههای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی از یکشنبه ۲۱ دی منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز چهارشنبه ۲۴ دی پایان میپذیرد.
وی افزود: متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام و انتخاب رشته کنند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دفترچه راهنمای ثبتنام در این مرحله همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان توصیه کرد قبل از ثبت نام در این آزمون اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را به دقت مطالعه کنند.