به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بهمن بهروزی با بیان جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز گفت: در شهرستان شیراز حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی از خدمات این شرکت بهره‌مند هستند و طرح‌های مختلفی شامل اصلاح و توسعه شبکه، ساخت مخازن پیش‌ساخته، تجهیز چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ در حال اجرا است.

او بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه‌های فرسوده روستایی در شهرستان شیراز اصلاح شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

بهروزی با بیان اینکه در سال ۹۸ حدود ۶۵ تانکر برای آبرسانی به روستا‌ها استفاده می‌شد، اما اکنون این تعداد به چهار تا پنج تانکر کاهش یافته است، افزود: برنامه داریم تمامی روستا‌ها را تحت پوشش شبکه ثابت آب قرار دهیم تا وابستگی به تانکر‌ها به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت آبفا شیراز درباره مدیریت تنش آبی گفت: منابع ما محدود است و اگر جمعیت افزایش یابد یا مصرف مدیریت نشود، امکان تامین آب پایدار برای همه مشترکان فراهم نخواهد بود.

بهروزی افزود: در برخی روستا‌ها به ازای هر نفر بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ لیتر آب تامین می‌کنیم، اما بخش عمده مصرف مربوط به دام، باغ و کشاورزی است که قطع آن غیرممکن است.