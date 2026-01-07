به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: همزمان با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، برداشت اعتبار یک‌میلیون‌تومانی برای مشمولان این طرح از امروز چهارشنبه ۱۷ دی در لرستان کلید خورد و بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از این اعتبار به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس زمان‌بندی دهک‌های مختلف انجام می‌شود.

احمد توصیفیان افزود: خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز چهارشنبه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، خرید کالا‌های اساسی خود را با استفاده از اعتبار کالابرگ انجام دهند، همچنین دهک‌های اول تا سوم از روز جمعه ۱۹ دی، دهک‌های چهارم تا هفتم از روز دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها نیز از روز یکشنبه ۲۸ دی امکان استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته را خواهند داشت.

به گفته وی در این دوره از اجرای طرح، اعتبار چهارماهه کالابرگ به‌صورت یکجا و معادل چهار میلیون تومان به‌ازای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده است و خانوار‌ها می‌توانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، نسبت به خرید کالا‌های مشمول اقدام کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل مصرف نشود، مانده آن به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و از این بابت هیچ نگرانی برای مشمولان وجود ندارد.

توصیفیان با اشاره به آغاز برداشت کالابرگ از امروز، اظهار کرد: ۷۱ میلیون نفری که پیش از این یارانه نقدی دریافت می‌کردند، از روز چهارشنبه می‌توانند با اعتبار کالابرگ خرید خود را انجام دهند.

وی افزود: افرادی که تاکنون یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند نیز از روز شنبه ۲۰ دی به‌مدت ۱۵ روز فرصت دارند با مراجعه به سامانه «حمایت» به‌نشانی hemayat.sfara.ir ، درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند تا مشمول دریافت اعتبار در دی شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: اقلام کالایی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر است.

وی افزود: مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، بدون محدودیت در مقدار خرید هر کالا و بدون اجبار به انتخاب یک برند خاص، از این اقلام استفاده کنند، در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت می‌شود و امکان خرید در چند نوبت نیز برای خانوار‌ها فراهم شده است.

این طرح با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود و بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه عمده و خرد و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای از جمله افق کوروش، اتکا، رفاه، جانبو، دیلی‌مارکت، گندم، مینو‌مارت، هایپرفامیلی، هفت، شیرین‌عسل و وال‌مارکت در اجرای آن مشارکت دارند.