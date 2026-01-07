مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در حوزه مسکن، از همکاری این سازمان برای ساخت ۳۸۰ مدرسه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان در دومین روز از دوره آموزشی مهارت‌های مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی، تأمین مسکن اقشار

کم‌درآمد را از اولویت‌های اصلی سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد.

وی گفت: سیاست اصلی سازمان، تولید هدفمند مسکن با تمرکز بر پاسخ‌گویی به نیاز واقعی مردم است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از همکاری این سازمان در ساخت ۳۸۰ مدرسه در کشور خبر داد.

نبیان این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی دانست.

وی بر لزوم پرهیز از واگذاری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به یک پیمانکار در هر استان تأکید کرد.

به گفته وی، توزیع متوازن پروژه‌ها میان پیمانکاران توانمند استانی، موجب افزایش سرعت و کیفیت اجرا می‌شود.

نبیان تأمین مسکن گروه‌های کم‌برخوردار را در صدر برنامه‌های حمایتی سازمان دانست.

وی همچنین بر اهمیت پروژه‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این پروژه‌ها به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها، هزینه آماده‌سازی کمتری دارند.

در پایان این نشست، از مدیران استان‌های خراسان جنوبی، کردستان، قم و البرز تقدیر شد.