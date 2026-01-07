پخش زنده
استاندار کردستان: اعتبارات شهرداریها از فروردین ماه سال جاری تا ابتدای دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، لهونی در نشست با ۳۳ شهردار استان گفت امسال اعتبارات خوبی به شهرداریها اختصاص داده شد و امیدواریم تا پایان سال کمک دولت به شهردریهای استان به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی های انجام شده سعی می شود هر شهرداری تا پایان دولت چهاردهم حداقل یک پروژه را به بهره برداری برساند گفت: ضعف در عملکرد شهرداریها بازتاب عمومی و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
استاندار کردستان همچنین با تاکید بر انضباط مالی در شهرداریها افزود: تکریم ارباب رجوع و ساماندهی ورودی شهرها باید در اولویت کار شهرداران قرار گیرد.
حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان هم دراین نشست کم شدن ساخت و سازها، ماشین آلات فرسوده، کمبود نیروی انسانی و بدهکاری دستگاههای مختلف به شهرداریها را از مهمترین مشکلات شهرداریها عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تسهیل گری در این حوزهها شاهد وضعیت رو به بهبود باشیم.
در این نشست شهرداران شهرهای مختلف استان در سخنانی مهمترین مشکلات حوزه خود را مطرح و خواستار همکاری بیشتر در این رابطه شدند