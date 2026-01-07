مدیرکل شیلات استان اردبیل از برنامه‌ریزی و حمایت برای کشت ریزجلبک در استان برای تنوع محصولات شیلاتی، اشتغالزایی، مصرف کم از منابع آب و بازدهی بالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد الله بخش روز چهارشنبه با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز دوره آموزشی پرورش جلبک اسپیرولینا در اردبیل، گفت: پرورش میکروجلبک نقش حیاتی در تحقق اهداف توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان دارد.

وی افزود: پرورش جلبک اسپیرولینا فرصت اقتصادی بی‌بدیل و از جمله طرح‌هایی است که با کمترین نیاز به منابع و سرمایه اولیه، بالاترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: با توجه به سرعت رشد بالا، امکان کشت در فضای محدود و بازدهی بالای اسپیرولینا، می‌توان با پرورش آن زمینه اشتغال سریع را برای جوانان، افراد جویای کار و علاقه‌مندان فراهم کرد.

الله بخش با بیان اینکه توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه از جمله افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی یکی از رویکرد‌های اصلی شیلات استان است، اضافه کرد: با تولید جلبک اسپیرولینا نه تنها نیاز‌های غذایی جامعه بهبود می‌یابد، بلکه مسیری مطمئن برای درآمدزایی با سرمایه اولیه اندک فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پرورش و تولید جلبک اسپیرولینا، کلید اشتغال پایدار برای مددجویان است، ادامه داد: برای همین اداره کل شیلات استان اردبیل آماده ارائه مشاوره و پشتیبانی فنی برای عموم به ویژه افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل ظرفیت‌های اقلیمی، نیروی انسانی و زیرساختی مناسبی برای پرورش و تولید جلبک دارد، افزود: پرورش جلبک به‌ویژه در مقیاس‌های مشاغل خرد می‌تواند به‌عنوان یک فعالیت زودبازده و دانش‌بنیان، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

الله بخش اظهار کرد: بر اساس برآوردها، با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سرمایه گذاری در این بخش درآمد ماهانه تولید جلبک به‌طور میانگین به حدود ۲۵۰ میلیون ریال می‌رسد که نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی این فعالیت است.

وی بیان کرد: توسعه پرورش میکروجلبک‌ها، بخشی از برنامه جامع استان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد شیلاتی و همچنین حفاظت از منابع آبی محدود است و در همین راستا در سال‌های اخیر اجرای طرح نوآورانه تولید ریزجلبک و پرورش همزمان ماهی و گیاه در مزارع آبزی پروری این استان آغاز شده است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در تولید آبزیان، استان اردبیل به قطب نوآوری در امور شیلات و آبزی پروری تبدیل می‌شود.

دانشمندان توصیه می‌کنند صنعت کشاورزی به‌منظور پاسخ به تقاضای روزافزون برای مواد غذایی مغذی، آبزی‌پروری دریایی با تمرکز بر ریزجلبک‌ها را دنبال کند.