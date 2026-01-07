شهروند خبرنگار ما در پیامی از افزایش تعداد سگ های ولگرد در منطقه چالدران آذربایجان غربی و خطر گازگرفتی برای خانواده ها شکایت داشته اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سالانه موارد زیادی حیوان گزیدگی در کشور گزارش می‌شود که بیشترین درصد موارد آن مربوط به سگ‌های ولگرد است و بیماری هاری یکی از مهم‌ترین پیامد‌های ناشی از گزش سگ به شمار می‌رود و در صورت ابتلای افراد به این بیماری، مرگ بیمار حتمی است.

بیماری هاری، نوعی بیماری ویروسی است که از بزاق حیوان هار و محل گازگرفتگی وارد بدن شده و موجب مرگ می‌شود.

ابن درصورتیست که هر روز در کشور موارد متعددی از گاز گرفتگی سگها گزارش می شود که منجر به فوت یع صدمه های جدی شده است.

شهروند خبرنگار ما درباره این موضوع گلایه داشته اند، متن شهروند خبرنگار بدین شرح است:

سلام خسته نباشید بنده از شهرستان چالدران مزاحم شدم برای اینگه ما چندین بار اقدام کردیم و به شهرداری گزارش دادیم که سگ های ولگرد زیاد شدن و هیچ اهمیتی ندادن چندین با تذکر دادیم چندین بار گفتیم و هیچ اقدامی نکردن و بچه هایمان از ترسشان به بیرون نمیتونن بروند.