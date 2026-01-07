پخش زنده
امروز: -
معاون دادگستری فارس گفت: رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت مردم نقشی تعیینکننده در آرامش اجتماعی و مشارکت سیاسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی صحیح و بهموقع به شهروندان، اظهار کرد: آگاهیهای عمومی درباره فرآیند انتخابات، از ثبتنام داوطلبان و شرایط احراز صلاحیتها تا مراحل برگزاری انتخابات و مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی، باید بهصورت فراگیر در اختیار مردم قرار گیرد.
اسماعیل اکبری بیان داشت: در این زمینه، صداوسیما مسئولیت اصلی اطلاعرسانی را بر عهده دارد، اما حضور کارشناسان حوزههای اجرایی، نظارتی و قضایی برای تبیین دقیق مسائل ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تقویت احزاب، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد را مهم دانست و تصریح کرد: نهادهای مدنی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، میتوانند نقش مؤثری در تبیین اهمیت مشارکت، اطلاعرسانی صحیح و کاهش تنشهای انتخاباتی ایفا کنند و لازم است از ظرفیت آنها بهدرستی استفاده شود.
وی با اشاره به آموزش عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، از استانداران و فرمانداران تا اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت، گفت: آموزش مستمر این افراد و تأکید بر بیطرفی کامل برگزارکنندگان انتخابات، شرط اساسی سلامت انتخابات است. اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی باید از میان افراد منصف، متعادل، کارآمد و بهدور از افراط و تفریط سیاسی انتخاب شوند.
دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان فارس با هشدار نسبت به تفسیرهای سلیقهای از قانون، بیان کرد: قانونمداری باید به گفتمان غالب تمامی جلسات و اقدامات مرتبط با انتخابات تبدیل شود.
وی از تدوین کتابچه جامع تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: این کتابچه بهزودی برای تمامی عوامل دخیل در انتخابات تهیه و ابلاغ خواهد شد تا حدود قانونی و مصادیق تخلف بهروشنی برای همه مشخص باشد.
اکبری همچنین بر لزوم صیانت از آبروی داوطلبان انتخابات تأکید کرد و افزود: اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیتها باید بهصورت محرمانه و طبقهبندیشده نگهداری شود تا از ایجاد تنشهای اجتماعی، بهویژه در مناطق کوچک، جلوگیری شود.
وی با اشاره به تنوع قومی استان فارس، گفت: استفاده ابزاری از قومیتها در رقابتهای انتخاباتی خط قرمز است و داوطلبان باید از ابتدا نسبت به این موضوع توجیه شوند.