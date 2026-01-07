پخش زنده
فرمانده انتظامی تالش از کشف ۲ تن چوب جنگلی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودرو نیسان وانت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی هنگام گشتزنی در شهر، یک خودرو نیسان وانت حامل چوب را متوقف کردند و ۲ تن چوب جنگلی قاچاق را در بازرسی از این خودروی باری کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوبهای قاچاق کشف شده را ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: راننده ۳۰ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه قطع بیرویه و غیرمجاز درختان و قاچاق چوب باعث بروز آسیب و خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست میشود، گفت: چوبهای قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تحویل داده شد.