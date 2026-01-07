پخش زنده
سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد محدوده بافت تاریخی سنقر تغییری نکرده و خبری از افزایش ارتفاع ساختوساز از ۹ به ۱۲ متر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیداحمد حسینینیا با رد شایعات مبنی بر خروج ۴۰ هکتار از بافت تاریخی سنقر، توضیح داد که محدوده این بافت همان ۶۱ هکتار مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت میراث فرهنگی است.
وی گفت: طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی سنقر با هدف اجرای ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی تهیه شده است.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون ماده ۵ و کمیته فنی شورای عالی، برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال شده است.
حسینینیا تأکید کرد محور رویکرد طرح، حفاظت همزمان با تداوم حضور جمعیتی و زندگی شهری است.
افق جمعیتی ۱۰ ساله با نرخ رشد ۱.۴ درصد برای بافت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سه بازار تاریخی «بازار هادره»، «بازار سرچقا» و «بازار پیرسوند» و ساباطهای قدیمی از عناصر شاخص هویت شهری سنقر هستند.
در طرح جدید برنامههای حفاظتی، احیایی و اقتصادی برای این بازارها پیشبینی شده است.
سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری گفت: ضوابط ارتفاعی پهنههای اطراف بازارها هیچ تغییری نکرده است.
حداکثر ارتفاع مجاز در حریم درجه یک ۹ متر و در حریم درجه ۲، ۱۲ متر است که تغییر ارتفاع برداشت نادرست از این پهنهبندیهاست.
وی تصریح کرد هیچ تغییری در پهنهها ایجاد نشده و افزایش ارتفاع مطرحشده صحت ندارد.