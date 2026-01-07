رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با صدور دستور اجرایی، برقراری پرداخت جبرانی موقت متناسب با نتایج رتبه‌بندی مربیان را از ابتدای سال ۱۴۰۵ قطعی کرد. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با صدور دستور اجرایی، برقراری پرداخت جبرانی موقت متناسب با نتایج رتبه‌بندی مربیان را از ابتدای سال ۱۴۰۵ قطعی اعلام کرد.

این تصمیم در راستای حمایت از سرمایه انسانی سازمان و صیانت از شأن حرفه‌ای مربیان گرفته شده است. علی‌رغم اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکنون با درج «فوق‌العاده رتبه‌بندی» در احکام حقوقی مربیان مخالفت کرده است، رئیس سازمان بر توقف‌ناپذیری فرآیند رتبه‌بندی و اجرای همزمان پرداخت جبرانی تأکید کرد.

بر اساس دستور صادرشده، پرداخت جبرانی موقت، که متناسب با رتبه‌های تعیین‌شده خواهد بود، از محل ظرفیت‌های پرداخت‌های رفاهی تا زمان تثبیت قانونی فوق‌العاده رتبه‌بندی اجرایی می‌شود. سازمان برنامه و بودجه پیش از این با تخصیص اعتبارات لازم برای این فوق‌العاده در بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرده بود.

معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان گفت: مقدمات اجرایی تعیین رتبه‌ها آغاز شده است و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و مراحل بارگذاری مدارک توسط مربیان در سامانه مربوطه به‌زودی آغاز خواهد شد تا تعیین رتبه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

همچنین، سازمان فنی و حرفه‌ای اعلام کرده است که پیگیری‌های حقوقی لازم برای اخذ مجوز قانونی درج این فوق‌العاده در احکام، از جمله از طریق مکاتبات ویژه از مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با جدیت دنبال خواهد شد تا زیرساخت لازم برای اجرای پایدار فراهم گردد.