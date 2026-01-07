به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل بر طبق نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) تا ظهر جمعه (۱۹ دی) جو استان آرام و بدون بارندگی خواهد بود.

از بعد از ظهر جمعه ۱۹ دی با نفوذ یک سامانه ناپایدار به منطقه، آسمان غالب مناطق استان بتدریج ابری توام با وزش باد تند پیش بینی می‌شود.

سرعت وزش باد شدید در مناطق مرکزی استان تا اواسط هفته آینده و بارش برف در مناطق کوهستانی بویژه در جنوب استان تا ظهر روز شنبه (۲۰ دی) تداوم خواهد داشت.

از ظهر روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده بارشی در سطح استان انتظار نمی‌رود.

در صورت تغییر احتمالی در الگوی وضعیت جوی مراتب از طریق بولتن‌های پیش‌بینی روز‌های آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.