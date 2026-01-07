سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه دولت مقرر شد ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانک‌ها یا روش‌های تامین مالی نظیر اوراق گام یا ال سی داخلی برای حمایت از صنایع اختصاص یابد.

عزت‌الله زارعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: به منظور سیاست‌های جدید ارزی و برای حمایت از تولید، با حمایت رئیس جمهور محترم، سازکار حمایت ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاست‌های ارزی جدید تصویب شد.

وی گفت: واحد‌های تولیدی که از اوراق گام استفاده می‌کنند این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز اختصاص می‌یابد تا مابه التفاوت انتفال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم را جبران کند.

زارعی افزود: این مصوبه نیازمند روش‌های اجرایی جزیی تری است که وزارت صمت مامور تدوین این جزئیات است و به زودی جزئیات اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.