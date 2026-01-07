به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرداری ارومیه (۶ برد، ۱۸ امتیاز و رتبه پنجم) در نخستین دیدار این هفته در سالن غدیر میزبان مهرگان نور (۴ برد، ۱۱ امتیاز و جایگاه هشتم جدول) بود. دو تیم در هفته دهم فاتح میدان شدند و این هفته در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که حسین پورکاشیان و محمد ابراهیم زاده ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

قضاوت این مسابقه نیز برعهده کیوان عابدزاده، مرتضی حسن علایی و مجتبی بیداریان به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک بود.

ترکیب شروع کننده تیم مهرگان نور در این مسابقه شامل محراب ملکی، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، آقاخان، رضا رضایی، علی زارع و امین نجفی (لیبرو) بود.

رمضان صحبتی، محمد فلاح، بابک فیاضی، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

شهرداری ارومیه در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ میهمان خود را شکست داد تا هفتمین برد خود را به دست آورد، مهرگان نیز هفتمین شکست خود را تجربه کرد.