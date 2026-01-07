امروز: -
قانون نانوشته قدرت ها...

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۷- ۱۷:۳۴
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خبرهای مرتبط

«مرگ بر آمریکا» جهانی شد

اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا تضعیف حقوق بین‌الملل است

رسوایی حکومت‌های غربی در آزمون تجاوز به ونزوئلا

حمله آمریکا به ونزوئلا نشانه ضعف سازمان ملل است

بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا

محکومیت تجاوز آمریکا به ونزوئلا در شورای امنیت

برچسب ها: نفت ونزوئلا ، ترامپ ، تنش بین آمریکا و ونزوئلا
