به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد در این نشست، مسائل و مشکلات حوزه نظارت و بازرسی بازار بررسی شد و استاندار، صیانت از حقوق مردم، نظارت مستمر بر بازار و کمک به حفظ آرامش عمومی را اصلی‌ترین رسالت بازرسان بازار عنوان کرد.

بابایی با تأکید بر ضرورت اثربخشی بازرسی‌ها گفت: بازرسی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که مردم به‌طور ملموس شاهد آرامش و ثبات در بازار باشند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالا‌های اساسی در استان افزود: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و حتی کالا‌های اساسی استان برای چند ماه آینده تأمین شده و ذخایر مناسبی در اختیار داریم.

استاندار تصریح کرد: با افرادی که در شرایط کنونی اقدام به عرضه ناکافی کالا به بازار کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

بابایی در پایان ضمن تأکید بر برخورد جدی و در عین حال متین با متخلفان، به بازرسان توصیه کرد در انجام مأموریت‌های خود، حرمت اصناف و بازاریان را نیز به‌طور کامل حفظ کنند.