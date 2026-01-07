پخش زنده
امروز: -
در نشست بازرسان استان با استاندار بر لزوم جدیت در بازرسیها و تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات بازار تاکید شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد در این نشست، مسائل و مشکلات حوزه نظارت و بازرسی بازار بررسی شد و استاندار، صیانت از حقوق مردم، نظارت مستمر بر بازار و کمک به حفظ آرامش عمومی را اصلیترین رسالت بازرسان بازار عنوان کرد.
بابایی با تأکید بر ضرورت اثربخشی بازرسیها گفت: بازرسیها باید بهگونهای انجام شود که مردم بهطور ملموس شاهد آرامش و ثبات در بازار باشند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان افزود: خوشبختانه هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد و حتی کالاهای اساسی استان برای چند ماه آینده تأمین شده و ذخایر مناسبی در اختیار داریم.
استاندار تصریح کرد: با افرادی که در شرایط کنونی اقدام به عرضه ناکافی کالا به بازار کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
بابایی در پایان ضمن تأکید بر برخورد جدی و در عین حال متین با متخلفان، به بازرسان توصیه کرد در انجام مأموریتهای خود، حرمت اصناف و بازاریان را نیز بهطور کامل حفظ کنند.