هفته پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی از امروز در شهر‌های یزد و بوشهر آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی همه تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال می روند و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌شود.

هفته پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی از امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) آغاز شد که مسابقات گروه یک به میزبانی باشگاه شهداب جوان بافق در یزد و گروه دوم به میزبانی پیکان بندر دیر در بوشهر پیگیری می‌شود.

در نخستین روز مسابقات هر گروه لیگ برتر ساحلی شش دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

گروه اول

پاس بندر ترکمن ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۷)

استقلال مشهد یک – شهداب بافق ۲ (۲۱ بر ۱۸، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۴ بر ۱۶)

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا یک (۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۴ و ۱۵ بر ۱۳)

فولاد هرمزگان ۲ – شهداب بافق صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۴)

شهداب جوان بافق یک – پاس بندر ترکمن ۲ (۲۴ بر ۲۲، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵)

استقلال مشهد صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۱ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)

بدین ترتیب در گروه اول تیم‌های فولاد هرمزگان و پاس بندر ترکمن مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. چهار تیم شهداب جوان بافق، پاس آق قلا، شهداب بافق و استقلال مشهد نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود، به مصاف هم خواهند رفت تا تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.

گروه دوم

پارس جنوبی عسلویه ۲ – کیش صفر (انصراف تیم کیش و باخت فنی)

پیکان بندر دیر ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۸)

رازین پلیمر تهران ۲ – کیش صفر (انصراف تیم کیش و باخت فنی)

شهرداری مراغه ۲ – سمنان یک (۲۱ بر ۱۴، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۷)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۸)

پیکان بندر دیر ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۰)

در گروه دوم نیز تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر دیر مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. تیم‌های شهرداری مراغه، سمنان و رازین پلیمر تهران نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود، برای صعود به مرحله نیمه نهایی تلاش می‌کنند. در این گروه تیم کیش از حضور در ادامه مسابقات انصراف داده است.