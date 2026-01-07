به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ فضلی فرماندار شهرستان کوهپایه در این نشست حمایت از قانون جوانی جمعیت گفت: ۲۰۱ نفر در این شهرستان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت هستند که دراین نشست برای ۱۷۲ نفر قرعه کشی شد و پلاک ۱۴۵ قطعه زمین برای واجدان شرایط صادر و امروز به یک نفر نمادین تحویل شد.

فلاح مدیر کل راه و شهرسازی استان در این نشست با تاکید بر اجرای قانون جوانی جمعیت از طریق تمامی دستگاه‌ها، گفت: تمامی متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان کوهپایه تا دهه فجر سال جاری قرارداد‌های واگذاری تحویل می‌شود.

فلاح، اینگونه حرکات را باعث تقویت انگیزه در بین خانواده‌ها برای رفع مشکل پیری جمعیت عنوان کرد.