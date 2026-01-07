پخش زنده
سازمان هواشناسی با تداوم پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده ها، برای فردا و روز جمعه هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با تداوم پایداری هوا و تشدید غلظت آلایندههای جوی در برخی شهرهای صنعتی کیفیت هوا کاهش خواهد داشت.
سازمان هواشناسی، فردا برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک، اصفهان، و روز جمعه برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر کرد.
بر اساس این هشدار در شهرهای مذکور، افزایش غلظت آلایندهها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها و در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.
توصیه شده در مصرف سوختهای فسیلی، مدیریت شود و فعالیتهای صنعتی آلاینده و کنترل انتشار آلایندهها از منابع متحرک و ثابت، کنترل شود.همچنین از مردم خواسته شده از تردد غیر ضروری، حرکات ورزشی در فضای باز اجتناب کنند.