پخش زنده
امروز: -
در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، فرماندار بهارستان و شهرداران نسیمشهر، اسلامشهر و گلستان، ابعاد فنی، اجرایی و مدیریتی طرح اتصال خط مترو اسلامشهر به شهرستان بهارستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست که با هدف توسعه حملونقل عمومی و بهبود دسترسی مناطق جنوبغرب استان تهران تشکیل شد؛ شرکتکنندگان با تأکید بر نقش راهبردی خط مترو اسلامشهر در کاهش ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تقویت ارتباط میان شهرهای همجوار، بر ضرورت تکمیل و توسعه این خط و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریتهای شهری تأکید کردند.
این جلسه در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران برگزار شد.