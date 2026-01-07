به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: ۹۰ نفر از اهالی روستای مازوکله پشته شهرستان رودسر با مشارکت سپاه ناحیه این شهرستان و با هدف ارتقای سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی رایگان معاینه شدند.

دکتر محمدتقی آشوبی افزود: در اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی که در این روستا برگزار شد، پزشکان متخصص اعصاب و روان، پزشک عمومی، ماما و اعضای تیم سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر خدمات درمانی، مراقبتی و مشاوره‌ای لازم را به مراجعان ارائه کردند.

وی گفت: برگزاری این‌گونه برنامه‌ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، شناسایی مشکلات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم مناطق روستایی دارد.