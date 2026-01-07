به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز جاری به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.

این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکار‌های جدید معاملاتی است که طی ماه‌های اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است.