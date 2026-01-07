پخش زنده
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه، شاهد شکسته شدن رکوردی جدید در حجم معاملات بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز جاری به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.
این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکارهای جدید معاملاتی است که طی ماههای اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است.