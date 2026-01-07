حاج علی اوسط غلامی، پدر شهید والامقام سلمان غلامی از اهالی روستای انگوران پس از سال‌ها تحمل فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهید خود پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حاج علی اوسط غلامی، پدر شهید والامقام سلمان غلامی و از اهالی روستای انگوران از توابع شهرستان ماهنشان، پس از سال‌ها تحمل فراق فرزند شهیدش، روز گذشته سه‌شنبه ۱۶ دی، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهید خود پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم، امروز چهارشنبه در آرامستان روستای انگوران برگزار شد.

شهید سلمان غلامی دوم شهریور ۱۳۴۷‏، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماه‏نشان به دنیا آمد. وی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت تخریب‌چی در کوشک بر اثر انفجار مین و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.