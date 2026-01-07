پخش زنده
امروز: -
حاج علی اوسط غلامی، پدر شهید والامقام سلمان غلامی از اهالی روستای انگوران پس از سالها تحمل فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهید خود پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حاج علی اوسط غلامی، پدر شهید والامقام سلمان غلامی و از اهالی روستای انگوران از توابع شهرستان ماهنشان، پس از سالها تحمل فراق فرزند شهیدش، روز گذشته سهشنبه ۱۶ دی، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهید خود پیوست.
مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم، امروز چهارشنبه در آرامستان روستای انگوران برگزار شد.
شهید سلمان غلامی دوم شهریور ۱۳۴۷، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. وی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم مهر ۱۳۶۷، با سمت تخریبچی در کوشک بر اثر انفجار مین و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.