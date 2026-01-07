پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از قهرمان ورزش زورخانهای استان در رقابتهای جهانی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رضا جعفری ورزشکار و باستانی کار این محله و نماینده استان اصفهان در تیم ملی ورزش زورخانهای و پهلوانی در رقابتهای جهانی که به میزبانی هندوستان با حضور ۷ کشور برتر جهان برگزار شد، در رشته سنگ بر سکوی نخست ایستاد و با تیم ملی ایران در بخش تیمی هم بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.
ورزشکاری که در رقابتهای جهانی ورزش زورخانهای علاوه بر برافراشته کردن پرچم ایران، انگیزهای برای نوجوانان و جوانان محله دهنوی اصفهان شد، تا راه این قهرمان را ادامه دهند.
همچنین در این مراسم رضا جعفری نشان طلای جهانی خودش را به خانواده جواد مهرعلی مربی خود، از قهرمانان و مرشدان ورزش زورخانهای محله دهنوی اصفهان تقدیم کرد.