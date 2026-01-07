به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، قاسم حسینی افزود: از شنبه ۲۰ دی تا اوایل وقت یکشنبه ۲۱ دی، بخش‌هایی از شمال، نیمه غربی و مناطق مرکزی استان فارس تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

حسینی افزود: فعالیت این سامانه که با بارش باران، احتمال رعد و برق و در مناطق سردسیر، بارش پراکنده برف را به همراه خواهد داشت در مناطق شمالی و نیمه غربی استان فارس به‌ویژه شهرستان‌های سپیدان، اقلید، رستم، نورآباد ممسنی، کوه‌چنار، کازرون و غرب شهرستان شیراز خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان داشت: فعالیت این سامانه بارشی لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کولاک برف در نواحی کوهستانی شمال استان، احتمال برخورد صاعقه و کاهش دما را به دنبال دارد.

حسینی همچنین توصیه کرد: شهروندان در سفر‌های برون‌شهری احتیاط لازم را به‌عمل آورند و از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.