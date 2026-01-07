با ثبت‌نام هشتاد و یک نامزد برای پست ریاست‌جمهوری عراق، شکاف و دودستگی میان دو حزب اصلی کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی، بار دیگر به مرحله‌ای حساس رسیده است.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از بغداد؛ با ثبت‌نام هشتاد و یک نامزد برای پست ریاست‌جمهوری عراق، شکاف و دودستگی میان دو حزب اصلی کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی، بار دیگر به مرحله‌ای حساس رسیده است. این در حالی است که آخرین مهلت قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق، روز بیست‌وهشتم ماه جاری میلادی، برابر با هشتم بهمن‌ماه، اعلام شده است.

با وجود این اختلافات، تاکنون هشتاد و یک نفر برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند بسیاری از این نامزد‌ها از حمایت کافی احزاب اصلی عراقی برخوردار نیستند، اما اختلاف اصلی همچنان میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی ادامه دارد. اختلافی که به معضلی جدی در اقلیم کردستان تبدیل شده است.

حزب دموکرات کردستان، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و نوزاد هادی استاندار پیشین اربیل را به‌عنوان نامزد‌های خود برای ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان نیز نزار امیدی را به‌عنوان نامزد خود برای این پست معرفی کرده است.

براساس قانون اساسی عراق، هر نامزد برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری باید حداقل دویست و بیست رأی از نمایندگان مجلس عراق را به دست آورد.