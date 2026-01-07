پخش زنده
تجمع صنفی آرام کسبه کرمان با هوشیاری بازاریان و پلیس بدون حاشیه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرماندار شهرستان کرمان، در واکنش به تجمع امروز جمعی از بازاریان این شهر اظهار داشت:«صبح امروز، تعدادی از کسبه و بازاریان محترم کرمان در اعتراض به برخی مسائل اقتصادی، تجمعی آرام و صنفی را در بخشهایی از بازار برگزار کردند.
خنجری افزود: این تجمع در فضایی کاملاً مسالمتآمیز و با هدف بیان مطالبات صنفی شکل گرفت و پلیس نیز با رویکردی حمایتی و صیانتمحور، در محل حضور یافت.
وی بیان کرد:متأسفانه در حاشیه این تجمع، برخی عناصر فرصتطلب و مغرض، شامل معدودی از اراذل و اوباش، تلاش کردند تا با سوءاستفاده از فضای مطالبهگری، مسیر تجمع را به سمت رفتارهای ساختارشکنانه منحرف کنند. اما با هوشیاری خود بازاریان و اقدام سریع و قاطع مأموران انتظامی، این تحرکات محدود در همان لحظات اولیه شناسایی، کنترل و مدیریت شد.
خنجری با تأکید بر حفظ امنیت عمومی خاطرنشان کرد: اکثریت قاطع کسبه حاضر در تجمع، با حفظ آرامش و پایبندی به قانون، اجازه ندادند فضای صنفی آنان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و بر پیگیری مطالبات خود از مجاری قانونی تأکید داشتند.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای میدانی، این تحرکات محدود هیچگونه اختلالی در نظم عمومی و روند فعالیت بازار ایجاد نکرده و وضعیت بهصورت کامل تحت کنترل است.