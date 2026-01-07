پخش زنده
نماینده اسنوکر ایران در مرحله انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ با قبول شکست برابر نماینده مصر از دور رقابتها کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی German masters که یکی از رویدادهای اصلی و رنکینگ تور اسنوکر جهانی محسوب میشود با حضور ۲ نماینده اسنوکر حرفهای ایران امیر سرخوش و حسین وفایی در شهر شفیلد انگلیس در حال برگزاری است.
امیر سرخوش نماینده اسنوکر حرفهای ایران در دور نخست این مسابقات با نتیجه ۱ بر ۵ مقابل حریفی از مصر شکست خورد و از راهیابی به مرحله اصلی این مسابقات بازماند.
حسین وفایی که پیش از این در دور اول و دوم به پیروزی رسیده بود، فردا پنج شنبه ۱۸ دی در دور سوم مرحله انتخابی این مسابقات ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران برابر (انتونی مک گیل) از اسکاتلند به میدان خواهد رفت و در صورت پیروزی به مرحله اصلی این مسابقات که از (۱۲ – ۶ بهمن) در شهر برلین آلمان برگزار میشود راه خواهد یافت.
بازنده این دیدار مبلغ ۳۶۰۰ پوند انگلیس دریافت خواهد کرد.