به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پانزدهمین دوره جشنواره‌های شعر دفاع مقدس و مقاومت «اشک انار» و داستان کوتاه «یوسف» امروز با معرفی برترین‌ها در مرکز استان مازندران به کار خود پایان داد.

آیین اختتامیه این دو جشنواره فرهنگی امروز (چهارشنبه) با حضور شاعران، نویسندگان و فعالان حوزه دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی ورزشی برق منطقه‌ای مازندران برگزار شد و در این مراسم از ۳۵ نفر از برگزیدگان جشنواره‌های شعر و داستان کوتاه و همچنین چهار داور تجلیل به عمل آمد.

جشنواره‌های «اشک انار» و «یوسف» از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی استان مازندران به‌شمار می‌روند که با هدف ترویج ارزش‌های دفاع مقدس، مقاومت و مفاهیم اسلامی برگزار می‌شوند.

دبیری علمی این دو جشنواره را ذبیح‌الله ذبیحی سوادکوهی و دبیری اجرایی را سیدمحمد صادقی سنگدهی برعهده داشتند.

دبیرخانه این جشنواره‌ها از تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرد و تا ۱۵ آبان‌ماه، در مجموع ۶۶۰ اثر شعری از ۱۶۶ شاعر مازندرانی و ۱۶۰ اثر داستانی از ۱۰۰ نویسنده مازندرانی به دبیرخانه جشنواره‌ها ارسال شد.

در آیین اختتامیه همچنین از ۵۰ عنوان کتاب تولیدی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران رونمایی شد که چهار عنوان از این کتاب‌ها حاصل آثار برگزیده دو جشنواره بود.

کتاب‌های منتشرشده شامل «اشک انار ۱۵» در بخش اشعار بزرگسالان، «سرباز کوچک ۸» در بخش اشعار کودکان مهد و ابتدایی، «چلچلا ۵» در بخش اشعار محلی تبری و مجموعه داستان کوتاه «یوسف ۱۵» است.

این دو جشنواره با محورهایی همچون شهدا و ایثارگران دفاع مقدس، امنیت، دستاوردهای هسته‌ای و علمی، مدافعان حرم، مقاومت ملل، بیداری اسلامی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، عفاف و حجاب، نقش زن در انقلاب اسلامی، ارزش‌های اسلامی، مضامین عاشورایی در دفاع مقدس، ولایتمداری، جهاد تبیین و جنگ ۱۲ روزه رژیم تروریستی صهیونیستی علیه وطن برگزار شد.