پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی آذربایجان غربی با صدور «هشدار نارنجی»، نسبت به تداوم پایداری جو و تشدید وارونگی دما از روز سهشنبه (۱۶ دی ماه) هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این شرایط منجر به افزایش شدید غلظت آلایندههای جوی و رسیدن شاخص کیفیت هوا به سطح «ناسالم برای تمام گروههای جامعه» در شهرهای بزرگ و صنعتی استان تا پایان روز پنجشنبه خواهد بود.
پیرو هشدارهای سطح زرد پیشین، معاونت هواشناسی استان آذربایجان غربی با ارتقاء سطح هشدار به نارنجی، بر ضرورت آمادگی شهروندان و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
جزئیات مخاطرات جوی:
طبق اعلام این سازمان، با تقویت محسوس پدیده وارونگی دما، شرایط جوی در مناطق پرجمعیت استان ناپایدار شده و انتظار میرود از سهشنبه ۱۶ دی ماه، غلظت آلایندههای جوی به شدت افزایش یابد. این وضعیت بحرانی تا پایان روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه در کلانشهرها و مناطق صنعتی استان تداوم خواهد داشت.
در طول این سه روز، پیشبینی میشود شاخص کیفیت هوا در حد «ناسالم برای تمام گروهها» قرار گیرد که این امر خطرات جدی برای افراد حساس، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی به همراه دارد.
توصیههای کلیدی برای مقابله با آلودگی:
هواشناسی و مدیریت بحران استان در این شرایط توصیههای مهمی را برای کاهش اثرات سوء آلودگی ارائه کردهاند که شامل موارد زیر است:
کاهش مصرف سوختهای فسیلی: مدیریت بهینه در مصرف سوخت برای کاهش منابع آلاینده ضروری است.
کنترل منابع صنعتی و متحرک: صنایع آلاینده موظف به کنترل انتشار آلایندهها از منابع ثابت و متحرک خود هستند.
محدودیت تردد: شهروندان باید از تردد غیرضروری در سطح شهر اجتناب کنند.
پرهیز از فعالیتهای ورزشی: اکیداً توصیه میشود تمام اقشار جامعه از انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز پرهیز نمایند.
نظارت مستمر: دستگاههای ذیربط موظف به پایش مداوم شاخصهای آلودگی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ سلامت عمومی هستند.