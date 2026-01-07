استخر کوثر کوی مدنی به عنوان پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری ورزش‌های آبی غرب کشور و استخر الوند در خیابان اراک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در مراسم افتتاح این طرح ها، با اشاره به اینکه در ۱۸ ماه گذشته با بهره برداری از اماکن ورزشی جدید، سرانه ورزش استان به ۹۲ سانتی متر مربع رسیده، که از میانگین کشوری ۲۰ سانتی متر بیشتر است، گفت: برنامه داریم به زودی سرانه اماکن ورزشی استان را به یک متر مربع برسانیم.

حمید ملانوری شمسی، توسعه عادلانه اماکن ورزشی در همه شهرها، روستا‌ها و مناطق مستعد استان را از اولویت‌های دولت برشمرد و افزود: دهه فجر امسال ساخت ۳۰ طرح ورزشی در استان آغاز و ۹ طرح ورزشی افتتاح خواهد شد.

او همچنین از فراهم بودن زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های ورزش استان خبر داد و افزود: استخر‌های کوثر و الوند در مناطق کمتر برخوردار شهر همدان بازسازی و افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم گفت: برای هر کدام از این استخرها، از طریق ماده ۲۷ و سرمایه گذاری بخش خصوصی، ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

علی حقیقی ابراز امیدواری کرد: با افتتاح این استخرها، علاوه بر بهره مندی عموم مردم، هیئت ورزش‌های آبی هم در راستای استعدادیابی و قهرمان پروری گام بردارد.