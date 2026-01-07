\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u0650 \u0637\u0631\u062d\u0650 \u00a0\u0632\u06cc\u0631\u06af\u0630\u0631\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u06af\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u062f\u06cc\u0645\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0637\u0631\u0641 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n