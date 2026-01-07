رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از پرواز بالگرد اورژانس هوایی این شهرستان برای امدادرسانی فوری به یک مادر باردار در منطقه سخت‌گذر مازه پایاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده گفت: در پی اعلام وضعیت پرخطر یک مادر باردار ۱۸ ساله در منطقه کوهستانی مازه پایاب، بالگرد اورژانس هوایی دزفول در ساعت ۱۳:۳۰ به پرواز درآمد تا امکان انتقال سریع و ایمن این بیمار فراهم شود.

وی افزود: این مادر باردار که در هفته سی‌وهشتم بارداری قرار داشت، پس از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی‌های لازم، با بالگرد اورژانس به مرکز درمانی زنان و زایمان حضرت زینب (س) منتقل شد.

معمارزاده با اشاره به تلاش نیرو‌های عملیاتی تصریح کرد: در این مأموریت، همکاران اورژانس آقایان رحیم جعفری و محمدامین محمدزاد مشارکت مؤثر داشتند و عملیات انتقال با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و درمانی انجام شد.