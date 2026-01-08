پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت: یک هزار و ۲۰۰ مشترک در قالب سامانه سما مشترک الکترونیکی کمیته امداد هستند و در بخشهای مختلف امدادرسانی به مددجویان با این سازمان همکاری میکنند.
اکبر محمدی با اشاره به ثبت نام صندوق صدقه الکترونیکی افزود: در راستای استفاده از روشهای الکترونیکی و سهولت در پرداخت صدقه، کمیته امداد اقدام به ایجاد صندوق صدقه الکترونیکی کرده است که شهروندان و خیّران میتوانند پس از وارد شدن به سامانه سما نسبت به ثبت نام و ایجاد اشتراک الکترونیکی صدقه اقدام کنند.
وی اظهار داشت: امکان ثبت نام الکترونیکی اشتراک صدقات در نشانی ۲۰ https://sama.emdad.ir/Sama/NewEshterak/ برای سهولت پرداخت صدقه در هر مکان و زمان فراهم شده است.
محمدی تصریح کرد: استفاده از کد دستوری #۰۲۴*۸۸۷۷* نیز جهت پرداخت الکترونیکی صدقات و همچنین سایر کمکهای مبتنی برنامه شامل یلدای مهربانی، اطعام، قرض ماندگار، جهیزیه، زکات، ایتام، مسکن، درمان، آزادی زندانیان، کمک هزینه سفر زیارتی است.
وی یادآور شد: استفاده از کالاهای الکترونیکی کیوآرصدقات حقیقی و حقوقی نصب شده بر روی صندوقهای صدقات تمامی مشترکین سطح استانی به تعداد ۱۱۰ هزار مشترک و همچنین مشترکین جدید ایجاد شده «کیو آر» صدقات قابل بهره برداری و پرداخت صدقه است.
محمدی با اشاره به امکان ثبت شماره همراه، نام و نام خانوادگی، استان و شهر سکونت در سامانه مردمی امداد (سما) ادامه داد: در این بستر الکترونیکی، کلیه نیتهای خیران فراهم شده و قابلیت پرداخت از طریق تلفن همراه امکان پذیر است.
در حال حاضر ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ صندوق کوچک در زنجان فعال است. همچنین ۱۰۴ هزار مشترک حقیقی، ۲ هزار و ۸۰۰ مشترک حقوقی و یک هزار و ۲۰۰ مشترک در قالب سامانه سما مشترک الکترونیکی کمیته امداد هستند.