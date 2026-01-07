استاندار مازندران با اشاره به بحران آب و لزوم استفاده از فناوری‌های نوین، بر حرکت استان به سمت کشاورزی اقتصادی و دانش‌بنیان تأکید کرد.

تأکید استاندار مازندران بر آبیاری نوین، صنایع تبدیلی و کشاورزی اقتصادی

تأکید استاندار مازندران بر آبیاری نوین، صنایع تبدیلی و کشاورزی اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست تخصصی «مازندران در مسیر توسعه» با محوریت کشاورزی، برنامه‌های امروز و افق آینده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

استاندار مازندران در این نشست با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی علمی و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص گفت: بدون شاخص‌های علمی و اجرایی، امکان رشد و پیشرفت وجود ندارد.

یونسی‌رستمی افزود: در استان مازندران با همکاری‌های گسترده، از میان ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه، هزار و ۲۰۰ پروژه به اتمام رسیده است، اما همچنان بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح استان وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی مازندران نباید صرفاً سنتی باقی بماند؛ بلکه باید به سمت کشاورزی اقتصادی و مدرن حرکت کند. این تحول نیازمند سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی و استفاده از فناوری‌های نوین است که در نهایت به توسعه پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان منجر خواهد شد.

یونسی‌رستمی با اشاره به بحران آب و اهمیت مدیریت منابع آبی تصریح کرد: جنگ آینده، جنگ آب است و برای تأمین امنیت غذایی باید به‌طور جدی به سمت آبیاری نوین و مدیریت قطعی منابع آب حرکت کنیم تا بهره‌وری کشاورزی استان افزایش یابد.

استاندار مازندران همچنین بر ضرورت پژوهش‌های کاربردی تأکید کرد و گفت: تحقیقات باید نتیجه‌محور باشد و آثار آن به‌صورت ملموس بر زندگی و سفره مردم دیده شود؛ پژوهش بدون خروجی عملی ارزشی نخواهد داشت.

یونسی‌رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی افزود: خام‌فروشی باید کنار گذاشته شود و تنها با توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی علمی می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و امنیت شغلی کشاورزان را افزایش داد.

وی همچنین از برنامه‌های استان در حوزه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد شهرک صنعتی در منطقه آزاد و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در مسیر اقتصاد سبز و پایدار مازندران باشد.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: منابع مالی استان باید در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا با حمایت علمی و اجرایی، مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در مازندران هموار شود.