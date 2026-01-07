پخش زنده
پس از تصمیم اشغالگران صهیونیست مبنی بر سلب اختیار شهرداری الخلیل و واگذاری اداره مسجد ابراهیمی به شورای شهرکهای صهیونیست نشین، اکنون مسلمانان در کرانه باختری با مرحله جدیدی از اهداف شوم اشغالگران مواجهاند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از فلسطین؛ انتقال اختیار اداره مسجد ابراهیمی از شهرداری الخلیل و سلب اختیار از شهرداری و واگذاری آن به شورای شهرک سازی، با تأیید شورای عالی برنامه ریزی اسرائیل صورت گرفته. ما این موضوع را به عنوان حملهای بزرگ به مسجد ابراهیمی در نظر میگیریم، چرا که این جا مکانی تاریخی و مذهبی است و شهرداری الخلیل از نظر تاریخی مسئول برنامه ریزی، ساخت، تعمیر و مرمت مسجد ابراهیمی است.
این تصمیم یادآور رویدادهای پس از قتل عام مسجد ابراهیمی در سال ۱۹۹۴ است، زمانی که اشغالگران آن را تقسیم کردند و کنترل نیمی از آن را به شهرک نشینان دادند. امروز فلسطینیها این اقدام را مقدمهای برای تسلط بیشتر، گسترش نفوذ شهرک نشینان و تغییر ماهیت مذهبی و تاریخی این مکان میدانند.
هدف، یهودی سازی مسجد ابراهیمی و همچنین سلب اختیارات نه فقط از شهرداری الخلیل، بلکه از همه نهادهای دیگر، از جمله اوقاف اسلامی و نهادهای مسئول مرمت و حفظ میراث فرهنگی مسجد ابراهیمی است. بنابراین، روند سلب اختیارات شهرداری الخلیل پیامدهای بسیار جدی یعنی تصرف کامل مسجد ابراهیمی را دارد.
تصمیم اشغالگران برای سلب اختیار شهرداری الخلیل از مسجد ابراهیمی یک هدف دارد: اعمال تسلط شهرک نشینان بر این بنای تاریخی اسلامی باستانی. همچنین هدف دیگری نیز دارد: تحمیل تفکر صهیونیستی بر کل شهر الخلیل به عنوان بخشی از سیاست اشغالگران برای الحاق سرزمینهای فلسطینی و اعمال کنترل اسرائیل بر آنها.
در شهر الخلیل و سراسر فلسطین نگاه به مسجد ابراهیمی به عنوان دومین مسجد مقدس نزد مسلمانان پس از مسجدالاقصی است. رژیم اشغالگر تلاش میکند بر این میراث مقدس پیامبرانی تسلط پیدا کند.